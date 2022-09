Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trotz abgefahrenen Außenspiegels weitergefahren

Schmiedehausen (ots)

Am Sonntag, gegen 17 Uhr kam es auf der Landstraße in der Nähe von Schmiedehausen zur Kollision zwischen einem Traktor und einem PKW. Obwohl der Traktor-Fahrer ganz rechts am Fahrbahnrand fuhr, kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Pkw, welcher dadurch seinen Spiegel verlor. Der Traktor-Fahrer hielt an und sammelte die Trümmerteile ein. Die Fahrerin des Pkw jedoch fuhr weiter und kam auch nicht zurück. Am Traktor ist kein Schaden entstanden.

