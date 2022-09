LPI-J: Mit 2,09 Promille hinterm Steuer

Weimar (ots) - Am Sonntagabend entdeckte eine Frau in einem Schließfachraum einer Weimarer Bankfiliale eine Schatulle mit Schmuck. Vermutlich hat deren Besitzer diese vergessen mitzunehmen oder wieder in das Bankschließfach zu räumen. Die 46-jährige Finderin informierte die Polizei über ihren Fund und übergab diesen schließlich den Beamten. Nunmehr muss der Eigentümer der Box ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

