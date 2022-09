LPI-J: Geburtstagsschießen bringt Anzeige

Weimar (ots) - Einen Fahrradcomputer in Wert von 300 Euro entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Der 82-jährige Geschädigte stellte sein Rad in der Nacht auf dem Hof eines Hotels in der Freiherr-vom-Stein-Allee ab. Hierher begab sich der Dieb unberechtigter Weise und schraubte das Gerät ab. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

