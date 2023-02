Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath: Fünfjähriger von Kleintransporter angefahren - Schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 14. Februar 2023, 15:15 Uhr

Gestern Nachmittag wurde ein Fünfjähriger bei einem Verkehrsunfall in Rath schwer verletzt. Der Junge wurde vom Kleintransporter eines 21-jährigen Duisburgers erfasst, als er zu Fuß die Straße überqueren wollte. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte die Spuren.

Der 21 Jahre alte Mann war gestern Nachmittag mit einem Kleintransporter auf der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Recklinghauser Straße unterwegs. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen kam dann plötzlich der Fünfjährige von rechts zwischen geparkten Autos hervor und trat auf die Straße. Er wollte wohl seiner Mutter folgen, die kurz zuvor mit einem weiteren Kind die Fahrbahn überquert hatte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fünfjährigen. Dabei wurde der Junge so schwer verletzt, dass er von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung (keine Lebensgefahr) in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

