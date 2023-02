POL-EN: Schwelm- Unbekannte brechen in Grundschule ein

Herdecke (ots) - Unbekannte brachen am vergangenen Dienstag (21.02) in der Zeit von 14:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Haus am Ossenbrink ein. Sie brachen die Kellertür auf und gelangten so in das Innere. Das Haus wurde durch die Täter vollständig durchsucht, ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unklar. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

