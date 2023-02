POL-EN: Herdecke- Kellertür von Einfamilienhaus aufgebrochen

Schwelm (ots) - Am Mittwoch(22.02) brachen Unbekannte in der Zeit von 18:20 Uhr bis 20:00 Uhr in ein Haus an der Königsberger Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie Schmuck als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

mehr