Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Zeugenaufruf -

Lahr (ots)

Nach dem tragischen Unfall am Mittwochabend an der Autobahnanschlussstelle Lahr, bei dem eine 37 Jahre alte Frau ihr Leben verloren hat, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere gilt es zu klären, wie die Ampelschaltung an der Einmündung der Anschlussstelle zum Unfallzeitpunkt war. Mögliche Augenzeugen der Kollision, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0781 21-4200 mit den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg in Verbindung zu setzen. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 1:30 Uhr beendet, sodass die Straßensperrung aufgehoben werden konnte. Unter anderem wurde von der Polizei auch Drohnenaufnahmen gefertigt. Der Sachschaden an dem Sattelzug und dem Kleinwagen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

