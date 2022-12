Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Radfahrer nach Sturz leicht verletzt

Gaggenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Der 39-jährige befuhr gegen 02:00 Uhr die Hauptstraße in Richtung Gernsbach, als er mutmaßlich in Folge der nassen Fahrbahn zu Fall kam. Aufgrund der Benommenheit des Mannes verständigten Zeugen des Unfalls den Rettungsdienst. Nach der medizinischen Behandlung äußerte der Enddreißiger spontan, dass er zuvor Alkohol getrunken habe. Eine Alkoholisierung war durch die Beamten auch augenscheinlich festzustellen. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von weit über einem Promille. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

