POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Unfallzeugen gesucht

Lahr (ots) - Am Mittwochabend, gegen 21:20 Uhr, befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden. Nachdem sie die BAB 5 an der Anschlussstelle Lahr verlassen hatte, kollidierte sie auf der B 415 mit einem spanischen Lkw, der auf der B 415 von Lahr kommend in Richtung Schwanau unterwegs war. Die Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren ...

