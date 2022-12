Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, B28 - Alkoholisiert Verunfallt

Kehl (ots)

Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug verursachte ein 37-Jähriger in den frühen Donnerstagmorgenstunden einen Unfall auf der B 28. Der Mann war gegen 2:45 Uhr auf der B28 von Appenweier kommend in Richtung Kehl unterwegs, als er auf Höhe der Auffahrt von Auenheim kommend nach rechts in den Grünstreifen geriet. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten, kam nach links ab und durchquerte die Mittelabsperrung und kollidierte auf der Kinzigbrücke mit der Schutzplanke, bevor er quer zum Stehen kam. Durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde bei dem Mann eine Alkoholisierung von rund eineinhalb Promille festgestellt, was eine Blutentnahme nach sich zog. Wie die Ermittlungen über das Gemeinsame Zentrum der Deutsch-Französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl ergaben, ist weder das Fahrzeug des Mannes zugelassen, noch der 37-Jährige selbst im Besitz eine Führerscheines. Sein Peugeot erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die B 28 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

/rs

