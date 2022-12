Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Durmersheim (ots)

Zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen augenscheinlich betrunkenen Fahrzeugführer. Die beiden Zeugen befuhren gegen 00:17 Uhr die Hauptstraße in Richtung Rastatt, als sich auf Höhe des Cafés Coco ein dunkler VW quer vor ihnen auf die Fahrbahn stellte. Nach mehrmaligem auf sich aufmerksam machen der 28-jährigen Zeugin bewegte sich der Passat nach vorne und kollidierte frontal mit einem am Fahrbahnrand geparkten Sprinter. Anschließend verließ der mutmaßliche Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Rastatt. Der 54-jährige konnte hierbei seine Spur kaum halten und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Durch die gegebenen Hinweise der Zeugen konnte im Anschluss die Wohnanschrift des Fahrers ermittelt werden. Das Fahrzeug sowie der Mann wurden hier durch die Beamten angetroffen. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

