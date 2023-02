Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unbekannte schmeißen Scheibe zur Bankfiliale an der Frankfurter Straße ein

Breckerfeld (ots)

Gegen. 03:40 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter durch Aufschieben der Glasschiebetür in den Vorraum einer Bank an der Frankfurter Straße. Vor der Filiale entfernten sie einen Kanaldeckel und warfen diesen in die Glasscheibe zum Verkaufsraum, dabei lösten sie einen Alarm aus. In der Bank versuchten die Täter die dort untergebrachten Schließfächer aufzuhebeln. Als dieses nicht gelang, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen vor oder nach der Tat gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an 02333- 9166 4000.

