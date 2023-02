Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Reihenhaus

Schwelm (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in der Zeit von Freitag 12:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lindenbergstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang und durchsuchten die Räume. Ob was entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

