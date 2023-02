Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Versuchter Einbruch in einen Büro-/Verkaufsraum in der Kaiserstraße

Wetter (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023 gegen 05.15 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter über eine Leiter in einen Büro-/Verkaufsraum zu gelangen. Die Täter hebelten vermutlich mit einem Brecheisen an einer Hintertür, bekamen diese aber nicht geöffnet. Als die von Nachbarn alarmierte Polizei eintraf flohen die Täter zu einem in einem Pkw wartenden dritten Täter, stiegen in das Fahrzeug ein und entfernten sich eilig vom Tatort. Die Täter werden beschrieben als schlanke junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Einer von ihnen führte bei Tatausführung ein Brecheisen bei sich. Das Fluchtauto wird beschrieben als weißer VW, mutmaßlich Golf GTI oder Scirocco ohne angebrachte Kennzeichen.

