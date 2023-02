Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über 5.000 Euro Sachschaden verursacht und geflüchtet - Unfallzeugen gesucht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, zwischen 01 und 13 Uhr, beschädigte eine bisher unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer einen in der Odenwaldstraße geparkten Mercedes. Die oder der Unbekannte touchierte das Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren im Heckbereich und verursachte dadurch einen Schaden von mindestens 5.000 Euro. Danach flüchtete die oder der Unbekannte von der Unfallstelle. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell