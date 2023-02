Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Präpariertes Hundefutter gefunden - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Eine aufmerksame Spaziergängerin informierte das Polizeirevier Heidelberg-Süd vergangene Woche über einen verdächtigen Fund im Sandhofer Weg in Heidelberg-Wieblingen. Die Zeugin, welche dort mit ihrem Hund auf dem Fußweg in Richtung der Kläranlage unterwegs war, stellte zwischen Dienstag und Donnerstag ein mit Nägeln versetztes weißes Pulver fest. Am Freitag, den 10.02.2023, wurde die Polizei erneut über präpariertes Hundefutter an selbiger Örtlichkeit informiert. In diesem Fall handelte es sich um Hundefutter, welches mit Klingen eines Cuttermessers versehen war. Das Pulver sowie das Hundefutter wurden polizeilich sichergestellt. Beides wird nun näher untersucht. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz übernommen. Zeugen, welche verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-3045 zu melden.

