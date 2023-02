POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Metzgerei - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) - Am Montagvormittag gegen 8:30 Uhr kam es in der Käfertaler Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Eine 29-jährige Frau war mit ihrem Fiat auf der Käfertaler Straße in Richtung der Dudenstraße unterwegs. An der roten Ampel der Kreuzung zur Dudenstraße standen bereits zwei Opel-Fahrer und warteten darauf weiterzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Fiat-Fahrerin auf ...

