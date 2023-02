Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag gegen 8:30 Uhr kam es in der Käfertaler Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Eine 29-jährige Frau war mit ihrem Fiat auf der Käfertaler Straße in Richtung der Dudenstraße unterwegs. An der roten Ampel der Kreuzung zur Dudenstraße standen bereits zwei Opel-Fahrer und warteten darauf weiterzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Fiat-Fahrerin auf einen Opel auf, welcher wiederum auf den davorstehenden Opel geschoben wurde. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 20.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Neckarstadt hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

