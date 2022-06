Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 26-Jähriger durch Unbekannte verprügelt - Hinweise auf Selbstjustiz

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 13.06.2022, wurde der Polizei gegen 19:30 Uhr eine Schlägerei in der Schlesier Straße gemeldet. Vor Ort wurde ein verletzter 26-Jähriger angetroffen, welcher angab, gerade von vier unbekannten Männern angegriffen und verprügelt worden zu sein.

Ermittlungen ergaben, dass Anwohner den Geschädigten verdächtigt hatten, für die exhibitionistischen Handlungen in der Vergangenheit im Bereich der Ernst-Reuter-Siedlung verantwortlich zu sein (zur bisherigen Berichterstattung s. POL-PPRP: Erneuter Fall von Exhibitionismus | Presseportal) Ein Bild von ihm wurde zuvor über Social-Media-Kanäle unter den Anwohnern verbreitet. Allein das Teilen eines solchen Bildes kann strafbar sein. Ob im aktuellen Fall strafbares Handeln vorliegt, wird derzeit geprüft.

Die Polizei duldet keine Selbstjustiz! Durch einen Angriff machen Sie sich selbst strafbar. Schnell ist durch Gerüchte die falsche Person ins Visier genommen und eine unbeteiligte Person wird verletzt. Wir appellieren dringend, Hinweise direkt an die Kriminalpolizei Ludwigshafen weiterzugeben. Diese geht derzeit mehreren Hinweisen nach und arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der Fälle und der Ergreifung des Täters/der Täter. Ob der 26-Jährige tatsächlich mit den Fällen von Exhibitionismus in Verbindung steht, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Auch durch das Verbreiten von Bildern können Sie sich strafbar machen und behindern die Aufklärung sowie mögliche Verurteilung eines Täters. So kann z.B. eine Gegenüberstellung ihre Beweiskraft verlieren, wenn zuvor Bilder im Umlauf waren.

Deshalb raten wir dringend davon ab, Bilder von mutmaßlichen Tatverdächtigen zu verbreiten.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen, haben wir die bereits stattfindenden Maßnahmen zur polizeilichen Präsenz in der Ernst-Reuter-Siedlung nochmals erhöht. So wird der Bereich mehrfach täglich von Polizeikräften bestreift, um u.a. auch für die Bevölkerung ansprechbar zu sein und gegebenenfalls unmittelbar reagieren zu können

Darüber hinaus stehen den Bürgerinnen und Bürgern morgen (15.06.) in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr Polizeikräfte an einem Informationsstand als Ansprechpartner zur Verfügung. Dieser wird zunächst an der Sparkasse (Kärtner Straße) und ggfls. nach Aufkommen an der Ernst-Reuter-Schule platziert. Wir laden die Anwohnerinnen und Anwohner ein, uns anzusprechen und Ihre Fragen, Sorgen und Hinweise mit uns zu teilen.

Unabhängig von diesem Angebot sind wir immer für Sie da, melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell