POL-EN: Sicherheitslage auf gutem Niveau - Landrat Olaf Schade und Kriminalrat André Pieper stellen die Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 vor

Schwelm (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in der Zeit von Freitag 12:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lindenbergstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang und durchsuchten die Räume. Ob was entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

