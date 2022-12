Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrerin verletzt

Soest (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 20.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Straßen Hiddingser Weg und der Waldstraße. Eine 52-jährige Frau aus Soest fuhr aus der Waldstraße kommend, in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die 20-jährige Fahrradfahrerin aus Soest, die aus dem Herzog-Adolf-Weg ebenfalls in den Kreisverkehr hineinfuhr. Es kam zur Kollision, bei der die Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus transportiert.(dk)

