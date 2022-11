POL-ST: Recke, Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Wettringen (ots) - Mit einer Machete bewaffnet betraten drei männliche Personen am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr den K&K-Markt an der Kolpingstraße in Wettringen. Die drei maskierten Männer begaben sich zur Kasse einer 19-jährigen Kassiererin. Unter Vorhalt der Machete öffnete sie die Kasse, so dass die Männer in die Kasse greifen konnten. Nachdem sie das Geld entnommen hatten, flüchteten die drei Personen ...

