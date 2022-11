POL-ST: Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle

Saerbeck (ots) - Am Samstagmorgen (26.11.2022) ereignete sich um 09:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Saerbeck. Ein 69jähriger Mann aus Ladbergen befuhr mit seinem Pkw die B219 in Fahrtrichtung Greven und beabsichtigte an der Unfallstelle nach links in Richtung B 475 abzubiegen. Hier missachtete er den Vorrang eines 55jährigen Mannes aus Viersen, der mit seinem ...

