POL-SO: Fußgängerin verletzt

Lippstadt (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch machten sich unbekannte Täter an insgesamt fünf Mercedes Fahrzeugen zu schaffen. Die Autos waren auf dem Gelände eines Händlers an der Lipperoder Straße abgestellt. An den Fahrzeugen wurden teilweise Scheinwerfer und Stoßstangen entwendet. Außerdem schlugen die Diebe bei vier Fahrzeugen ein hinteres kleines Fenster ein. Aus einem Fahrzeug wurden auch Lenkrad und Airbag sowie weiteres Interieur entwendet. Der Sach- ...

