Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Hinweise der Polizei zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen aufgrund der Durchführung eines Schwertransportes in den Nächten 09./10.12. und 10./11.12.2022

Güstrow (ots)

In den Nächten 09./10.12. und 10./11.12.2022 wird ein Schwertransport vom Überseehafen Rostock nach Güstrow fahren. Aufgrund der enormen Abmaße (L= 51,00m; B= 5,10m; H= 6,60m; Gew= 233,0 to) wird weder Begegnungsverkehr noch ein Überholen möglich sein! Hierdurch sind temporäre Vollsperrungen, verkehrslenkende und verkehrspolizeiliche Maßnahmen der Autobahnpolizei erforderlich.

1. Etappe am 09.12./10.12.2022

Rostock-Überseehafen - Petersdorfer Str - Dierkower Allee - Rövershäger Chaussee - BAB 19 zw. AS Rostock-Ost und AS Rostock-Süd - B 110 iR Sanitz bis Broderstorf - Ikendorf - Teschendorf - Petschow - Bandelstorf

erhebliche Einschränkung: Vollsperrung der A 19 in Richtung Rostock-Überseehafen zwischen den Anschlussstellen Rostock-Süd und Rostock-Ost am 10.12.2022 in der Zeit von ca. 02:00 Uhr bis ca. 03:00 Uhr. Die Umleitung in dieser Zeit erfolgt über die ausgewiesene Bedarfsumleitung U durch die Hansestadt Rostock. Die Anschlussstellen in diesem Bereich werden kurzzeitig während der Passage des Schwertransports gesperrt.

2. Etappe 10.12./11.12.2022

Bandelstorf - L191 - L 39 in Richtung Laage - B 103 in Richtung Güstrow

erhebliche Einschränkung: Vollsperrung der A 19 in Höhe der AS Laage in beiden Fahrtrichtungen am 10.12.2022 in der Zeit von ca. 22:00 Uhr bis ca. 23:00 Uhr. In Fahrtrichtung Wittstock/Berlin erfolgt die ausgeschilderte Umleitung ab Anschlussstelle Laage über die B 103, Güstrow und L 14 zur Anschlussstelle Glasewitz. In Fahrtrichtung Rostock erfolgt die ausgeschilderte Umleitung ab Anschlussstelle Glasewitz, L 14 - Plaatz - B 108 - Laage - B 103 zur Anschlussstelle Laage.

Es ist zu beiden Etappen mit temporären Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Polizei bittet daher um Beachtung der Hinweise sowie um erhöhte Aufmerksamkeit.

