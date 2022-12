Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Katholische und Evangelische Polizeiseelsorge beschenkt Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei M-V

Güstrow/ Bützow (ots)

Das ganze Jahr über sind Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Auch jetzt, in der vorweihnachtlichen Zeit laufen sie im Nieselregen auf Streife über Weihnachtsmärkte, fahren nachts zu Wildunfällen auf dunklen Landstraßen und arbeiten an der Aufklärung von Straftaten. Den Gedenktag des Heiligen Nikolaus nahm die katholische Polizeiseelsorgerin Christina Innemann zum Anlass, ein Dankeschön zu überbringen. "Als katholische und evangelische Seelsorger in MV erleben wir, wie sehr sich die Kolleginnen und Kollegen engagieren. Das verbindet sie mit der Lebensgeschichte des Heiligen Nikolaus.", sagte Innemann. "Auch er setzte sich für andere ein, besonders für die, die Hilfe am nötigsten hatten." Über 900 Schoko-Nikoläuse werden bis Ende der Woche in Polizeistationen im ganzen Bundesland verteilt. Die katholische und evangelische Polizeiseelsorge ist für über 6000 Mitarbeitende der Polizei da. Der überreichten Süßigkeit liegt ein Kärtchen bei, das über die Erreichbarkeit und die Aufgaben der Polizeiseelsorge Informiert. "Wir danken für die schöne Überraschung und freuen uns über die Unterstützung der Seelsorger für unsere Kolleginnen und Kollegen." , so Thomas Brandt aus dem Polizeirevier Bützow.

Der Gedenktag des Heiligen Nikolaus wird am 6. Dezember begangen. Traditionell stellen insbesondere Kinder in der Nacht zuvor frisch geputzte Schuhe vor die Zimmertür. Am Nikolausmorgen sind sie dann bestenfalls mit Süßem und kleinen Geschenken gefüllt.

Um den Heiligen Nikolaus ranken sich viele Legenden. Die bekannteste ist die, nach der Nikolaus sein geerbtes Vermögen an arme Menschen verteilte. Dabei bewahrte er mehrere junge Frauen aus seiner Heimatstadt vor einem tragischen Schicksal, indem er heimlich Geld durchs Fenster - oder durch den Kamin in die darin aufgehängten Socken - warf und so für eine ausreichende Mitgift sorgte. Dies verhinderte, dass der Vater seine Töchter zur Prostitution hergeben musste. Nikolaus gilt deshalb als Geber guter Gaben und Freund der Kinder.

