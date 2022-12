Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei stellt diverse Alkohol- und Drogenverstöße im Straßenverkehr fest

Güstrow (ots)

Am vergangenen Wochenende führten u.a. Verkehrskontrollen sowie Verkehrsunfallaufnahmen von Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Güstrow zur Feststellung von insgesamt sechs Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel bzw. Alkohol.

Den höchsten Wert von 2,18 Promille erreichte dabei ein 34-jähriger rumänischer Staatsbürger am 03.12.2022. Gegen 18:00 Uhr versuchte der Fahrzeugführer vergeblich vor einem Mehrfamilienhaus in Laage einzuparken. Dies misslang jedoch und ein unbeteiligter PKW wurde beschädigt. Der 34-Jährige hielt nach dem Unfall nicht an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte aus den Revieren Bützow bzw. Linstow konnten den PKW kurze Zeit später vor einem Wohnhaus feststellen. Der vermeintliche Tatverdächtige wurde in dessen Wohnung angetroffen. Nebst der Alkoholeinwirkung des Fahrers stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

In allen genannten Fällen hat die Kriminalpolizei Güstrow die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand entstand im Rahmen der Verkehrsunfälle ein Sachschaden von insgesamt 39.000 Euro.

Auch in den kommenden Wochen wird die Polizei Güstrow im Rahmen der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.Leben" verstärkt Kontrollen mit dem Schwerpunkt der Beeinflussung von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell