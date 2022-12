POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Soest (ots) - In der Zeit zwischen dem 5. Dezember, 12 Uhr und dem 7. Dezember, 10.15 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wiesenstraße, in Höhe der Hausnummer 17. Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Opel Corsa, wurde im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der ...

