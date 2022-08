Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Kreis Rottweil) Unfall auf der B462 zwischen Schramberg und Schiltach (09.08.2022)

Schiltach (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstag, gegen 23 Uhr, auf der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Schiltach gekommen. Eine 18-Jährige fuhr mit einem Mini auf der B462 von Schramberg in Richtung Schiltach. In einer langgezogenen Rechtskurve setzte die Fahranfängerin zum Überholen eines vor ihr fahrenden Audi A4 eines 32 Jahre jungen Mannes an. Aufgrund von Gegenverkehr brach Sie den Überholvorgang ab, woraufhin der Mini beim Einscheren nach rechts mit dem Heck vorausfahrenden Audi kollidierte. Beide Autofahrer verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 32-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die 18-Jährige benötigte keinen Rettungswagen und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 3.000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Audi kümmerte sich ein Abschleppdienst.

