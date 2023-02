Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Hyundaifahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, beobachteten Passanten auf der Hüttenstraße einen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 66-jährige Hattinger auf der Hüttenstraße in Richtung Kreisverkehr Am Heggerfeld. In Höhe der Hausnummer 21 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Eine 33-jährige Zeugin wollte dem Fahrer zur Hilfe kommen, dieser gab jedoch an, dass es ihm gut ginge. Der Fahrer entfernte sich plötzlich mit seinem stark beschädigten Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um das weitere Geschehen zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Kräfte konnten den Hyundai vor der Halteranschrift auffinden. Das Fahrzeug wies korrespondierende Unfallspuren auf. Auf Klingeln öffnete der Halter und Fahrer des Wagens. Er zu den Unfall verursacht zu haben, alle weiteren Umstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Einen Hinweis auf Alkohol oder Drogeneinfluss gab es nicht. Der Führerschein des 66-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

