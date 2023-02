POL-PDTR: "Narren" im Bereich der Polizeiinspektion Idar-Oberstein feiern bislang friedlich und ausgelassen

Konz (ots) - Am Sonntag den 19.02.2023 kam es im Zeitraum von 13:45 und 17:15 Uhr zu einem Diebstahl eines schwarzfarbigen E-Scooters der Marke Xiaomi. Dieser wurde zuvor von dem Eigentümer in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses in Konz in der Schillerstraße abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 450EUR. Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den oder die Täter, oder mögliche ...

