Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Pkw-Diebstahl in Schöndorf

Schöndorf (ots)

Zu einem versuchten Pkw-Diebstahl kam es in der Nacht zum heutigen Montag in Schöndorf. Eine Hausbewohnerin bemerkte gegen 02.40 Uhr eine Lichtquelle im Bereich ihres im Freien abgestellten Pkws. Als sie genauer nachschaute, musste sie feststellen, dass sich ein fremder Mann im Wageninnern befand. Auf Ansprache entfernte sich dieser zu Fuß in Richtung Reinsfeld. Die Zeugin konnte folgende Personenbeschreibung abgeben: Mann, ca. 40 Jahre alt, ca. 170-175cm groß, kräftige Statur, kurze braune Haare, bekleidet mit einer dunklen Jeanshose und einer dunklen Halbweste. Er sprach deutsch mit unbekanntem Akzent. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

