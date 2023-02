Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Mann im S-Bahntunnel sorgt für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots)

Für nicht unerhebliche Verspätungen im S-Bahnverkehr hat am Samstagmittag ein 33-jähriger wohnsitzloser Mann gesorgt, der in der Frankfurter S-Bahnstation Lokalbahnhof in den S-Bahntunnel gelaufen ist. Gegen 13.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung von Reisenden ein, dass sie beobachtet hätten wie ein Mann in den S-Bahntunnel gelaufen sei. Aufgrund der Meldung wurden die Gleise gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten den Bereich ab. Erst als der Mann in Gewahrsam genommen werden konnte, wurden die Sperrungen rund eine Stunde später wieder aufgehoben. Als Grund für seinen Aufenthalt im Tunnel gab der Mann an, dass er dort schlafen wollte. Durch den Vorfall kam es letztlich bei insgesamt 53 S-Bahnen zu Verspätungen. Gegen den 33-Jährigen, der nach Feststellung seiner Personalien entlassen wurde, ist eine Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen betriebstörender Handlung eingeleitet worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell