BPOL-F: Diamantendiebstahl im ICE

Frankfurt am Main

Einem 53-jährigen chinesischen Geschäftsmann wurde am Mittwoch in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main ein Rucksack gestohlen, in dem sich nach seinen Angaben insgesamt 61 schwarze Industriediamanten, ein Diamantenbohrgerät, ein hochwertiges Laptop sowie mehrere Festplatten befanden.

Den Wert der gestohlenen Industriediamanten beziffert der Geschädigte auf 25.000 Euro.

Wie er bei der Bundespolizei angab, hatte er seinen Rucksack bei Abfahrt in Amsterdam in der Gepäckablage, unmittelbar über seinem Sitzplatz abgelegt. Erst als er den Zug im Frankfurter Hauptbahnhof verlassen wollte, musste er feststellen, dass der Rucksack verschwunden war. Zur Tatzeit sowie zu einem möglichen Täter konnte er keine Angaben machen. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, trat der 53-Jährige seine Rückreise nach Hongkong an.

