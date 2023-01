Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Dieb erkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Montagmittag im Frankfurter Hauptbahnhof einen 58-jährigen Mann erkannt und festgenommen, der am vergangenen Freitag einer 34-jährigen Reisenden den Rucksack gestohlen hatte. Den Rucksack, in dem sich ein hochwertiges Laptop mit Zubehör im Wert von rund 1400 Euro befand, hatte der wohnsitzlose Täter am Bahnsteig Gleis 10 entwendet, wo die Reisende auf ihren Zug wartete. Erkannt hatten die Beamten den Täter aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung. Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht. Dort konnte festgestellt werden, dass er auch vom Amtsgericht Frankfurt am Main wegen Betrugs mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Eröffnung des Haftbefehls wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Der Verbleib des gestohlenen Rucksacks konnte letztlich nicht mehr geklärt werden

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell