Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebstahl im ICE

Frankfurt am Main (ots)

Eine 37-jährige Reisende aus Berlin wurde am Sonntagmittag in einem abfahrbereiten ICE im Frankfurter Hauptbahnhof Opfer eines noch unbekannten Kofferdiebes. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, war sie am Gleis 13 in den Zug eingestiegen und hatte ihren Koffer abgestellt. Da es im Zug zu einem größeren Gedränge kam, bemerkte sie erst kurz vor Abfahrt das ihr Koffer verschwunden war. Der Täter hatte offenbar einen unbeobachteten Moment ausgenutzt um den Koffer, in dem sich neben persönlichen Gegenständen auch zwei hochwertige Laptops im Gesamtwert von über 4000 Euro befanden, an sich zu nehmen und aus dem Zug zu flüchten.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzte die Berlinerin ihre Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell