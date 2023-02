Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger in Schweich

Schweich (ots)

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 18:58 Uhr ereignete sich auf der B 53 in Höhe der Abfahrt Schweich Issel ein schwerer Verkehrsunfall. Der 69-jährige Fahrer eines Toyota befuhr die B 53 von Schweich kommend in Fahrtrichtung Trier-Ehrang. Zwischen den Abfahrten Schweich-Ermesgraben und Spangdahlem lief ein 51-jähriger Fußgänger auf der B 53. Der PKW-Fahrer konnte den Fußgänger nur noch im letzten Moment erkennen und erfasste ihn mit seiner Fahrzeugfront, trotz eines versuchten Ausweichmanövers. Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Schaden am PKW beläuft sich auf etwa 5.000 EUR. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben. Für die Unfallaufnahme war die B 53 bis 21:20 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die den Fußgänger ebenfalls bemerkt haben oder die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Schweich, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Schweich, ein Notfallseelsorger und ein Gutachter.

