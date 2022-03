Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei versuchte und ein vollendeter Einbruch/Vandalismus an Schulzentrum

Meinerzhagen (ots)

Am Sonntagnachmittag versuchten offenbar Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße Zum Schnüffel einzubrechen. Beim Aufhebelen eines Fensters lösten sie einen Alarm aus und flüchteten offenbar in der Folge, ohne die Räumlichkeiten zu betreten. (schl)

Zeugen schreckten am Frühen Sonntagmorgen an der Kirchstraße, gegen 03:45 Uhr, durch einen lauten Knall aus dem Schlaf. Sie blickten aus dem Fenster und sahen, wie ein ca. 1.65m-1.75m großer und dunkel gekleideter Mann in Richtung Krumicker Weg davon lief. Die eingesetzten Polizisten stellten an zwei rückwärtigen Fenstern einer Gaststätte in der Kirchstraße mehrere frische Hebelmarken fest. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. (schl)

Unweit der Kirchstraße, in der Derschlager Straße, waren Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag erfolgreich. Auch hier hebelten sie an einem Fenster. Durch das geöffnete Fenster erlangten sie Zugriff auf den Innenraum. Insgesamt wurden Spirituosen im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrages sowie eine Musikbox aus dem Außenbereich der Gaststätte entwendet. Ein Zusammenhang der Taten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354-9199-0 entgegen. (schl)

Am Freitagabend, gegen 20:45 Uhr die Scheibe der Sporthalle am Schulzentrum Rothenstein beschädigt. Sportler in der Halle hörten einen lauten Knall und stellten wenig später eine gesprungene Glasscheibe fest. Zuvor hatten sich mehrere Jugendliche auf dem Hof vor der Halle aufgehalten. (schl)

