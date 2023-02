Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Sachbeschädigungen in der Jahnturnhalle in Birkenfeld - Zeugen gesucht

Birkenfeld (Nahe) (ots)

Am Freitag, dem 17.02.2023, kam es im Rahmen der "After-Show Party", welche im Anschluss an den Nachtumzug in der Jahnturnhalle stattfand, zu gleich zwei Sachbeschädigungen. Gegen 23:30 Uhr wurden Kräfte der Polizei über eine starke Rauchentwicklung auf den Sanitären Anlagen im Keller aufmerksam gemacht. Nach einer anschließenden Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr, musste die Veranstaltung gegen 23:45 Uhr frühzeitig beendet und die Räumlichkeiten geräumt werden. Das Gebäude wurde anschließend durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr belüftet. Durch die Polizei kann ein pyrotechnischer Gegenstand sichergestellt werden, welcher durch das Entzünden eine starke Rauchentwicklung verursachte. Nach einer späteren Überprüfung wird durch den Veranstalter festgestellt, dass der komplette Toilettenbereich durch die Abgase verschmutzt und beschädigt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu einem Sachschaden in einem unteren vierstelligen Euro-Betrag. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können oder durch den Rauch verletzt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 in Verbindung zu setzen. Zu einer Beschädigung kam es auch an einem Kühlwagen/Getränkeanhänger, welcher in unmittelbarer Nähe an die Jahnturnhalle abgestellt war. Hier wurden durch noch unbekannte Täter die Rücklichter eingeschlagen und das Kennzeichen verbogen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter 06782/9910.

