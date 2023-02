POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf REWE Parkplatz

Schweich (ots) - In der Nacht vom 17.02.2023 auf den 18.02.2023 in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde in der Hofgartenstraße, in Höhe der Hausnummer 7, ein geparkter PKW beschädigt. Eine unbekannte Person schlug eine Fensterscheibe an der hinteren linken Tür des PKW ein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter dauern an. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr