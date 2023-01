Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Abgelenkt, abgehoben und durch Verkehrsschilder gestoppt

Jena (ots)

Ein 25-Jähriger aus Jena befuhr am Samstagmorgen gegen 06:15 Uhr die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M.. An der Anschlussstelle Jena-Zentrum kam der Fahrer mit seinem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die aufsteigende Leitplanke und kollidierte mit dem Mast eines Verkehrsteilers. Dem noch nichts Genüge getan, fuhr das Fahrzeug weiter und kollidierte mit einem massiven Gittermast. An diesem Mast waren ebenfalls Verkehrszeichen angebracht. Als Grund für seine Irrfahrt gab er an, dass er unaufmerksam gewesen sei. Der junge Mann hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- EUR.

Da der Gittermast drohte auf die Fahrbahn zu stürzen, wurde die Anschlussstelle sowie der rechte Fahrstreifen für etwa zwei Stunden gesperrt. Durch die Autobahnmeisterei wurde der Mast entfernt um eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Das Fahrzeug wurde durch den Abschleppdienst mittels Kran von der Leitplanke gehoben.

Die Autobahnpolizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer immer und bei jeder Verkehrsdichte aufmerksam zu bleiben!

