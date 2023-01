Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Anhänger und Anbaugeräte für Minibagger entwendet

Crivitz (ots)

Von einer Baustelle zwischen Kritzow und Weberin haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag einen Anhänger und zwei Anbaugeräte für einen Minibagger, die auf dem Anhänger gelagert waren, entwendet. Gesichert war der Anhänger der Marke Thule mit einem Vorhängeschloss, welches durch die Täter zuvor vermutlich gewaltsam entfernt wurde. Zudem befand sich das amtliche Kennzeichen PCH-WG24 am zweiachsigen Anhänger. Der Gesamtschaden wird mit ca. 14.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Zeit von Donnerstag 17 Uhr und Freitag 8 Uhr ereignet hat nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) entgegen.

