Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hochwertige Werkzeuge aus Bauwagen gestohlen

Zölkow (ots)

In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter in Groß Niendorf bei Zölkow hochwertige Werkzeuge im Wert von ca. 10.000 Euro gestohlen. Betroffen war ein Bauwagen in der Mestliner Straße, den die Täter zuvor gewaltsam öffneten. Aus dem verschlossenen Anhänger entwendeten die Diebe unter anderem mehrere Bohr- und Akkuschrauber, Ladegeräte sowie eine Motorkettensäge und einen Baustrahler. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Zeit von Donnerstag 17:45 bis Freitag 07:00 Uhr ereignet hat.

