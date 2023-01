Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Spielautomaten in Lübz aufgebrochen

Lübz (ots)

Bei einem Einbruch in ein Imbisslokal in Lübz haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag zwei Spielautomaten aufgebrochen. Daraus haben die Täter ersten Erkenntnissen zufolge zusammen ca. 1000 Euro Bargeld entwendet. Die Diebe drangen zuvor gewaltsam durch eine Tür in das Lokal in der Straße "Schützenplatz" ein. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Zeit von Mittwochabend, 21:00 Uhr bis Donnerstagvormittag, 10:20 Uhr ereignet hat, nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/8370) entgegen.

