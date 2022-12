Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel 16.12. - 18.12.2022

Varel/Zetel (ots)

Varel

Vier Pkw Aufbrüche im Stadtgebiet Varel

In der Nacht vom 15.12.2022 auf den 16.12.2022 kam es zu vier Pkw-Aufbrüchen im Stadtgebiet Varel. In allen Fällen wurden Seitenscheiben der Fahrzeuge zerstört und Wertgegenstände und Taschen aus dem Inneren der Fahrzeuge entwendet. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich einerseits um öffentliche Parkflächen wie den Pendlerparkplatz am sogenannten Kaffeehaus-Kreisel und die Parkflächen am Dienstleistungszentraum des Landkreises Friesland in Varel. Andererseits wurden Pkw auf privaten Parkflächen in der Kirchenstraße und in der Friedrich-August-Straße angegangen. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an die Bürger, keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar in geparkten Fahrzeugen zu hinterlassen.

Versuchter Einbruch in Apotheke in Varel

Am 17.12.2022 wurde festgestellt, dass offenbar in der zurückliegenden Zeit versucht worden ist, in eine Apotheke in der Drostenstraße in Varel einzubrechen. Unbekannte versuchten offenbar, die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten blieb somit aus.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Glätteunfall im Friesenweg in Varel; Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am 16.12.2022, gegen 22:55 Uhr, befuhr ein Pkw die Friesenstraße aus Richtung Oltmannsstraße in Varel. Im weiteren Verlauf bog er an der Einmündung Friesenstraße/ Friesenstraße nach rechts in südliche Richtung in Richtung Büppeler Weg ab. Im Einmündungsbereich kam das Fahrzeug bei winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Hecke eines angrenzenden Privatgrundstücks. Dort entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die unfallverursachende Person entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne den Plichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Zetel

Unbekannte dringen in Werkzeugschuppen in Zetel ein und entwenden Werkzeug

In der Zeit vom 12.12.2022 bis 16.12.2022 drangen Unbekannte widerrechtlich in einen, auf einem Privatgrundstück gelegenen, Schuppen im "Ammerscher Weg" in Zetel ein. Aus dem Inneren des Schuppens wurde Elektrowerkzeug entwendet. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04451-9230 mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell