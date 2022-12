POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 16.12.2022 - 18.12.2022

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Raub

In der Nacht zu Samstag kam es in der Marienstraße zu einem Überfall auf einen 24-jährigen. Eine Gruppe von drei Personen, vermutlich eine Frau und zwei Männer, griffen das Opfer an und und entrissen ihm ein Mobiltelefon. Zudem wurde die Geldbörse des Opfers entwendet. Das Opfer wurde verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

Ladendiebstahl und Widerstand

Am gesamten Wochenende hatte die Polizei mehrfach mit einem 26-jährigen Straftäter zu tun. Dieser war am Freitag bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft erwischt worden. Zwei Stunden nach der polizeilichen Aufnahme betrat der Beschuldigte dann einen Supermarkt in der Nähe und entwendete dort erneut diverse Gegenstände. Auch dabei wurde er entdeckt und beleidigte zudem Kunden im Geschäft. Der Beschuldigte zeigte sich nach dem Erscheinen der Polizei unbelehrbar und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Dabei leistet er gegenüber den Polizeibeamten heftigen Widerstand und beleidigte diese in übelster Form. Nach Geschäftsschluss wurde der Beschuldigte aus der Gewahrsamszelle nach Hause entlassen, fiel aber in der Nacht an seiner Wohnanschrift wieder mehrfach wegen körperlicher Auseinandersetzungen auf, so dass er erneut in Gewahrsam genommen werden musste, um Ruhe herzustellen. Gegen morgen wurde er wieder entlassen und fiel dann erst wieder am Samstagnachmittag auf. Erneut wurde das zuvor betroffene Bekleidungsgeschäft aufgesucht. Dort wurde ein neuer Diebstahl von Bekleidungsgegenständen entdeckt. Bei der polizeilichen Aufnahme wurde zudem Diebesgut aus einem nahen Schuhgeschäft festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde der Beschuldigte wieder bis zum Geschäftsschluss in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Der 26-jährige wird sich jetzt einer Vielzahl von Strafverfahren stellen müssen.

Einbruchdiebstahl

Aus der Halle eines stillgelegten Betriebes im Stadtnorden wurde in der vergangenen Woche eine große Menge an Kupferkabeln demontiert und entwendet. Bei der Menge könnte es sich um mehrere Tonnen handeln. Es ist also anzunehmen, dass mehrere Personen gemeinschaftlich gehandelt haben und zum Abtransport einen Lkw nutzten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Freitagmorgen wurde der Einbruch in ein Café in der Marktstraße angezeigt. Durch das Aufhebeln eines Fenster gelangte der Täter ins Gebäude, durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertsachen und konnte Bargeld auffinden und entwenden. Die Ermittlungen dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr fiel einer Streife in der Innenstadt ein Pkw auf, weil der Fahrer das Rotlicht einer Ampel missachtete. Zudem wurde der Pkw immer wieder stark beschleunigt und das Fahrverhalten wurde zunehmend aggressiv. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Fahrzeugführers wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Wert betrug "nur" 0,56 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Wegen der genannten Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer war bereits am Samstagabend einer Streife aufgefallen. Auch dieser hatte im Stadtsüden eine rote Ampel überfahren. Die Kontrolle ergab Drogeneinfluss, so dass ein Verfahren eingeleitet wurde. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutproben nötig.

