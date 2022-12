Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nordseepassage: Haftbefehl gegen zwei 15-jährige Jugendliche

Wilhelmshaven (ots)

Seit einigen Monaten wurden im Bereich der Nordseepassage in Wilhelmshaven verstärkt Straftaten durch jugendliche Täter verübt. Diese fielen durch ein hohes Maß an Respektlosigkeit auf und verübten zahlreiche Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen und Raubstraftaten. Umfangreiche Maßnahmen der Polizei, des Jugendamtes und der Jugendhilfe führten nicht zu einer Einsicht bei den Tätern. Die Polizei hat daraufhin in diesem Bereich die Präsenz deutlich erhöht. Es wurde zudem eine 5-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich nur der Straftaten durch diese Gruppe annahm. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde gegen einen 15-jährigen männlichen Jugendlichen bereits am 01.12.22 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg vom zuständigen Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Am 14.12.22 wurde nun gegen einen weiteren 15-jährigen männlichen Jugendlichen aus dieser Gruppe ebenfalls ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

