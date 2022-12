Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrlässige Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Donnerstag, 08.12.22, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Johann-Sebastian-Bach-Straße, Höhe Brahmsstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil einer 23-jährigen Radfahrerin. Bei dem Versuch, einem aus der Brahmsstraße kommenden, rückwärtsfahrenden Pkw auszuweichen, kam die 23-Jährige auf winterglatter Straße zu Fall. Der Autofahrer fuhr mit seinem Pkw weiter rückwärts und traf die bereits hinter dem Fahrweg des Pkw liegende Radfahrerin. Nach Beendigung des Manövriervorgangs fuhr der Pkw-Fahrer in Richtung Werdumer Straße davon, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die 23-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen graufarbenen VW Golf GTI gehandelt haben. Zur Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise: Wer hat Beobachtungen gemacht und kann weitere Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben? Insbesondere wird der Fahrer eines neueren weißen Pkw Mercedes gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, da dieser unmittelbar nach dem Zusammenstoß aus der Brahmsstraße kommend, langsam an der Unfallstelle vorbeifuhr und dann von der Johann-Sebastian-Bach-Straße nach rechts in die Freiligrathstraße abbog. Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420.

