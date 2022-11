LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Leinefelde-Worbis (ots) - Den Einbruch in die Burg stellte am Freitagmorgen ein Mitarbeiter fest. Unbekannte drangen in das Gebäude ein und begaben sich auf Beutezug. Was entwendet worden ist muss noch geprüft werden. Es konnten vor Ort umfangreich Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

mehr