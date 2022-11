LPI-NDH: Einbruch in Burg Scharfenstein

Nordhausen (ots) - In Nordhausen manipulierten Unbekannte an einer Straßenlaterne, um so vermutlich kostengünstig an Strom zu kommen. Eingesetzte Polizeibeamte folgten am Freitagmittag der Stromleitung in eine nahegelegene Gartenanlage, um den Täter ausfindig zu machen. Wer die Laterne angezapft hat und wie hoch der entstandene Schaden ist, gilt es aufzuklären. Die Nordhäuser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

